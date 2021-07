Butantan entrega mais 1 milhão de doses da CoronaVac à Saúde

Mais um milhão de doses da CoronaVac foram entregues nesta sexta-feira, 16, pelo Instituto Butantan para o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do governo federal. Com a nova remessa, o governo de São Paulo já ultrapassou a marca de 55 milhões de doses do imunizante produzido pelo laboratório chinês Sinovac disponibilizadas ao Ministério da Saúde.

A entrega das vacinas foi acompanhada pelo vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB), que representou João Doria. O chefe do Executivo paulista, que se vacinou com a CoronaVac, foi diagnosticado pela segunda vez com covid-19.

Segundo o prognóstico do Butantan, uma nova remessa com 12 mil litros de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) — insumo necessário para a produção da vacina — chegará até o fim do mês. A quantidade será suficiente para mais 20 milhões de doses do imunizante.

