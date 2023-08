Vídeo: caminhão cai de ponte e mata motorista, em acidente na BR-101, no Espírito Santo

Um motorista morreu em um acidente, depois de perder o controle do caminhão que dirigia. Ele atravessou o gradil e, em seguida, despencou de uma ponte, na BR-101, na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. O acidente ocorreu na quarta-feira 16.

A cabine ficou submersa, o que dificultou o resgate da vítima. Trata-se de Gilberto Alves de Souza, de 30 anos, que ficou preso nas ferragens. A Polícia Rodoviária Federal informou que o motorista morreu no local.

publicidade

Assista ao momento em que caminhão cai da ponte em Fundão e mata motorista 📲 [ https://t.co/IqGm6GrhMq ] pic.twitter.com/MR8KRjF5lw — A Gazeta ES (@AGazetaES) August 16, 2023

Motorista de caminhão que caiu de uma ponte no Espírito Santo morreu no local

O acidente ocorreu no quilômetro 239, quando Gilberto voltava de uma cidade vizinha e trabalhava para uma rede de supermercados. Um amigo que estava no local da queda disse que a vítima amava a profissão e que era uma pessoa “de bem com a vida”.

De acordo com a PRF, o condutor do veículo estava carregando material de supermercado, como caixas, sacolas e outros itens. Os agentes federais informaram ainda que, por não haver marcas de frenagem no local, a suspeita é de que Gilberto dormiu no volante.

Leia também: “Cartão postal de São Paulo está às escuras”

Gilberto estava apto para conduzir o veículo, com o exame toxicológico em dia. Esse documento é obrigatório para portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria D, segundo declarações dos agentes rodoviários.

Os bombeiros informaram que houve dificuldades no resgate do corpo caminhoneiro. Foi necessária a chegada de mergulhadores para conseguir retirá-lo da cabine, que estava submersa no rio.