Capivara Filó é devolvida ao influenciador Agenor Tupinambá

A capivara Filó foi devolvida na tarde deste domingo, 30, ao influenciador digital Agenor Tupinambá. O animal havia sido entregue ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na última quarta-feira, 26.

Filó foi devolvida a Agenor, que vive no interior do Amazonas, depois que a deputada estadual Joana Darc (União Brasil) divulgou, por meio de transmissão ao vivo na internet, que o animal estaria sendo tratado de forma negligente pelo órgão do Estado. Em vídeo, a parlamentar mostrou que a capivara era mantida enjaulada em uma sala suja.

Com a denúncia de Joana, a Justiça determinou que o local para onde o animal foi levado passasse por vistoria. Diferentemente do que o Ibama alegou, a decisão do juiz Márcio André Lopes Cavalcante, da Justiça Federal do Amazonas, registrou que Filó voltasse a ficar sob os cuidados do influenciador digital — que chegou a ser multado em R$ 17 mil e teve de apagar das redes sociais as fotos e os vídeos em que aparecia com a capivara.

“É falsa a informação divulgada neste sábado (29/4) em redes sociais de que haveria decisão judicial determinando a devolução de uma capivara ao infrator Agenor Tupinambá”, afirmou, em nota, o Ibama. O órgão estatal ainda acusou o influencer de ter cometido “diversos crimes”.

Ibama tentou impedir a devolução da capivara Filó

Depois que a capivara Filó já havia sido entregue para os cuidados do influenciador digital, Joana Darc teceu mais críticas ao Ibama. Segundo ela, servidores do instituto em Manaus dificultaram “o cumprimento da decisão judicial, que expressamente era imediata”.