Número de separações no Brasil aumentou 40% em relação a 2020

Segundo dados do Colégio Notarial do Brasil, mais de 80 mil casais se divorciaram nos cartórios do Brasil em 2021, o que representa um número recorde. Os dados reúnem os tabelionatos de notas de todo o país. Os números não incluem divórcios judiciais.

De janeiro a dezembro, foram 80.573 divórcios, uma alta de 4% em relação aos 77.531 registrados em 2020. O número é o maior da série, iniciada em 2007, ano em que 22.195 divórcios foram anotados nos cartórios.

O Distrito Federal (DF) liderou o crescimento dos divórcios no ano passado, com uma alta de 40%, para 2.583. Também houve altas acentuadas no Amapá (33%), no Acre (27%), em Pernambuco (26%) e Roraima (19%).

-Publicidade-

Em números totais, São Paulo lidera, com 17.701 casamentos desfeitos em 2021. Paraná aparece na segunda posição, com 9.501, seguido por Minas Gerais, com 8.025.

O Amapá é o Estado com menor número de divórcios, apenas 100. No entanto, Tocantins aparece com a menor variação, tendo registrado 596 separações em 2021 e 524 em 2022.

Leia também:



2020

O número mostra uma tendência completamente diferente da registrada em 2020. Nesse ano, o número de separações caiu 13,6% em relação 2019, o equivalente a 52.101 divórcios a menos.

De acordo com pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ao todo foram registrados 331.185 términos de casamento, dos quais 249.874 (75,4%) judiciais e 81.311 (24,6%) extrajudiciais lavrados em cartório. Em 2019, foram contabilizados 383.286 divórcios.