Whindersson Nunes se manifestou, neste domingo, 24, em suas redes sociais, sobre o suicídio de Jéssica Vitória Canedo, 22, vítima de difamação disseminada pelo perfil de fofoca Choquei.

O humorista deixou uma mensagem de pêsames para a mãe da estudante. Ele ainda prometeu que se engajaria na criação de uma lei que coibisse a disseminação de notícias falsas na internet.

No vídeo, com cerca de dez minutos, o artista deixa claro que jamais conheceu ou trocou mensagens com Jéssica. O Choquei divulgou conservas forjadas entre os dois, como se eles tivessem um affair.

O assunto explodiu nas redes sociais, gerando uma onda de ataques contra a jovem. Na última sexta-feira, 22, ela cometeu suicídio. Jéssica sofria de depressão.

Perfil entrou em contato com humorista

Whindersson contou que um perfil de fofoca o procurou e chegou a enviar as conversas para que ele as analisasse. O artista negou a veracidade do diálogo, e o homem avisou que descartaria o material.

O youtuber estava de férias, fora do Brasil, quando descobriu que a página havia divulgado, no dia 18, prints do suposto diálogo. Ele decidiu não se pronunciar por medo de que sua interferência gerasse mais repercussões negativas para a Jéssica, que já passava por linchamento virtual.

“De primeira impressão, eu pensei: sempre acontece isso comigo, as pessoas detonam a menina”, afirmou. “Então, o que eu faço para minimizar? Eu não falo nada, porque conheço como as pessoas são cruéis”.

Ele só decidiu se manifestar sobre o assunto, por meio de sua assessoria, quando tomou conhecimento sobre o suicídio da jovem, no dia 22.

Na noite deste domingo, véspera de Natal, Whindersson Nunes mandou uma mensagem de apoio para a mãe da estudante mineira.

“Sinto muito, demais mesmo, por a senhora ter que passar uma coisa que eu passei por poucas horas, com [a morte] do meu filho”, lamentou o comediante. “Sei que eu não posso nem mensurar o tamanho disso, mas se eu puder, de alguma forma, ajudar, e fazer com que essa dor diminua, eu estou aqui para qualquer coisa”.

Assista ao vídeo na íntegra:

‘Lei Jéssica Vitória’

Whindersson que, assim como Jéssica, luta contra a depressão, confessou que tenta se curar do abuso psicológico e sexual que sofreu na infância.

“Eu sou um cara muito problemático, também tento há muito tempo dar sentido à minha vida”, desabafou. “Já passei de tudo um pouco na vida, por todo tipo de coisa ruim”.

Ao final, o humorista criticou o jornalismo “não oficial”, que, sem buscar a veracidade dos fatos, impacta negativamente na vida das pessoas. Para ele, a solução seria aprimorar a legislação brasileira por meio da criação de uma lei chamada “Jéssica Vitória”. “Vou mobilizar o que for preciso”, garantiu.