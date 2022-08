Centenas de pinguins aparecem mortos no litoral de Santa Catarina

Pinguins mortos aparecem em praia do litoral de Santa Catarina | Foto: Reprodução

Centenas de pinguins foram encontrados mortos no litoral de Santa Catarina nos últimos dias, depois de passagem de um ciclone pela região, na quarta-feira 10.

Com rajadas de vento de até 110 km/h, a passagem do ciclone obrigou mais de 300 pessoas a deixarem as suas casas em Santa Catarina. Em apenas 48 horas, foram registrados mais de 200 milímetros de chuva.

Na região litorânea, 596 pinguins foram encontrados mortos. A contagem foi feita pela Associação R3 Animal, que atua na região. Apenas 24 animais foram encontrados com vida.

O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) investiga o caso. Os especialistas trabalham com duas hipóteses. A primeira, de que os animais já estavam sem vida em alto mar e foram arrastados para as praias. A segunda, de que o motivo das mortes foi a passagem do ciclone pela região.

Espécies encontradas em Santa Catarina, os pinguins-de-magalhães geralmente são vistos no litoral sul brasileiro entre junho e novembro. Os animais migram das Malvinas e da Patagônia acompanhando o fluxo da água e em busca de alimento.

Segundo pesquisadores, neste percurso é comum que os pinguins morram, em razão de redes de pesca ou por não conseguirem concluir o trajeto.