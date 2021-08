Chuva de meteoros Perseidas será visível no Brasil

A chuva de meteoros Perseidas alcançará seu auge amanhã, quarta-feira 11, e quinta-feira 12. Observadores do Hemisfério Norte poderão assistir ao fenômeno, que produz de 50 a 75 meteoros por hora. No Hemisfério Sul, por sua vez, Perseidas não será visível em cidades localizadas abaixo de cerca de 30 graus na latitude sul, ou seja, do Rio Grande do Sul para baixo.

Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa) fará a transmissão do fenômeno em seus canais oficiais.

Perseidas

O fenômeno de Perseidas não é novidade. Essa chuva de meteoros ocorre todos os anos, entre os meses de julho e agosto, quando a Terra, em seu movimento de rotação, encontra os destroços deixados pela passagem do Swift-Tuttle, um cometa que foi descoberto em 16 de julho de 1862, em Marathon, Nova York.

A chuva de meteoros foi batizada de Perseidas em homenagem à constelação de Perseu, porque os especialistas acreditam que estrelas cadentes irradiem dessa constelação.

