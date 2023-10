Chuvas causam morte e transtornos em Santa Catarina

Por causa das chuvas intensas que se estendem ao longo desta semana, Santa Catarina contabiliza prejuízos. Até agora, 67 municípios registraram estragos decorrentes das tempestades, dos alagamentos, dos deslizamentos e da queda de granizo.

Outras 17 cidades decretaram estado de emergência: Aurora, Brunópolis, Campo Alegre, Campos Novos, Canoinhas, Corupá, Curitibanos, Erval Velho, Frei Rogério, Ibiam, Itaiópolis, Jaborá, Laurentino, Mafra, Monte Carlo, Papanduva, Presidente Getúlio, Rio do Oeste, Rio do Sul, Rio Negrinho e São Bento do Sul.

No momento, a Defesa Civil (DC) catarinense mantém estado de atenção em boa parte do território catarinense. Os próximos dias também serão de chuvas fortes, mas alternadas com períodos de melhora. Até o domingo 8, as precipitações podem registrar acumulados de até 200 milímetros no oeste, na serra catarinense e no litoral sul.

Um óbito, dois feridos e diversos prejuízos

Defesa Civil mantém estado de atenção em boa parte do território catarinense | Foto: Divulgação/Defesa Civil de Santa Catarina

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina (CBM-SC) já atendeu a mais de 130 ocorrências por causa das chuvas. Entre elas estava a de um homem que morreu, na quarta-feira 4, ao tentar atravessar de bicicleta uma lavoura de arroz alagada.

A vítima perdeu o controle, caiu e foi arrastada pela enxurrada. Ao chegarem no local onde o ciclista foi encontrado, os agentes constataram que ele já estava morta.

Segundo a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan), os municípios de Água Doce, Apiúna, Armazém, Belmonte, Concórdia, Descanso, Dona Emma, Erval Velho, Ibiama, Imbuia e Ipirá estão parcial ou totalmente desabastecidos.

Na manhã desta sexta-feira, 6, a DC registrava 1.100 pessoas afetadas, e 13 municípios providenciaram estruturas para os desabrigados. As aulas foram suspensas em 46 cidades. Quanto às rodovias, ao menos dez estavam bloqueadas por alagamentos, erosões e quedas de barreira.

A Prefeitura de Blumenau suspendeu a Oktoberfest por quatro dias, a partir desta sexta. A medida ocorre por causa do risco de transbordamento do Rio Itajaí-Açu e do alagamento da Vila Germânica, que recebe o evento. O período sem atividades será compensado ao fim da festa.