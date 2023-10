Chuva em Santa Catarina alaga estacionamento com Ferraris

Aos menos sete Ferraris ficaram ilhadas durante as fortes chuvas que alagaram o estacionamento de uma pousada na cidade de Urubici, na Serra de Santa Catarina, neste sábado, 7. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os veículos de luxo com água até a altura da porta, enquanto um outro automóvel da marca é puxado por um trator.

Urubici recebia o Ferrari Owner’s Club Stradalle 2023, evento que reúne proprietários de modelos do carro italiano de luxo no Brasil. Por causa das fortes chuvas, o encontro foi cancelado. Segundo os organizadores e a prefeitura, nenhum carro foi danificado.

Em Urubici foi montado um abrigo para receber 35 pessoas, que precisaram ser retiradas de suas casas. Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Força Aérea estão atuando em conjunto com a Secretaria de Obras do município, para monitorar os locais e atender as ocorrências.

O temporal que atinge Santa Catarina desde o início da semana continua neste sábado. Segundo o balanço mais atualizado, divulgado pelo governo estadual nesta manhã, 78 cidades já foram atingidas por chuvas intensas, alagamentos, deslizamentos e granizo; 31 estão em situação de emergência.

Segundo a Defesa Civil do Estado, a previsão é que a chuva intensa continue pelo menos até o domingo 8 e comece a dar trégua no início da próxima semana. O volume de água previsto pode chegar aos 200 milímetros, com risco alto a muito alto para ocorrências, como deslizamentos, enxurradas e inundações graduais

“As previsões são preocupantes, em relação à quantidade de chuva para o fim de semana, e estamos nos preparando para enfrentar esse desafio”, disse o governadorde Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), em coletiva de imprensa realizada na noite da sexta-feira 6. “Toda ajuda é necessária nesse momento.”

Segundo este último balanço, 2.573 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas em todo o Estado. Desde a quinta-feira, o Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cigerd) opera em nível 02 — Laranja, o segundo mais alto na classificação de emergências meteorológicas.

“Se estiver em local de risco, com iminência de enchente, pegue os documentos e o que for realmente necessário”, advertiu o governador. “E procure um lugar mais seguro. Nesse momento, temos de prezar pela segurança das pessoas. Sabemos o quanto é difícil deixar sua casa, buscar outro lugar para se abrigar. Mas é preciso proteger nosso bem maior, a vida.”

Pelo menos dez rodovias em todo o Estado estão parcialmente ou totalmente interditadas, por causa da queda de barragens e da erosão das pistas. Agentes da Defesa Civil, das Polícias Militar, Civil e Científica e do Exército estão operando para conter os danos do temporal em Santa Catarina.

Veja abaixo a lista de municípios que declararam situação de emergência em Santa Catarina:

Agronômica;

Araquari;

Lebon Régis;

Jaborá;

Rio do Sul;

Aurora;

Rio do Oeste;

Laurentino;

Rio Negrinho;

Campo Alegre;

São Bento do Sul;

Ibiam;

Campos Novos;

Frei Rogério;

Monte Carlo;

Brunópolis;

Curitibanos;

Corupá;

Presidente Getúlio;

Itaiópolis;

Canoinhas;

Papanduva;

Mafra;

Tangará;

Vargem;

Mirim Doce;

Três Barras;

Bela Vista do Toldo;

Itaiópolis;

São Cristóvão do Sul; e

Erval Velho.

Revista Oeste, com informações da Agência Estado