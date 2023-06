Efeito ciclone: 35 mil pessoas estão sem energia no Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, um ciclone extratropical que abateu o Estado nesta semana ainda deixa 35 mil pessoas sem energia elétrica.

As distribuidoras de energia CEEE Equatorial e RGE informaram que seguem atuando para restabelecer o fornecimento de energia elétrica para os consumidores.

O ciclone provocou fortes chuvas e ventos. Algumas áreas, segundo as concessionárias, seguem alagadas — o que impede o acesso à rede elétrica por questões de segurança.

O que dizem as distribuidoras sobre a interrupção dos serviços, que deixou 35 mil pessoas sem luz no Rio Grande do Sul?

De acordo com a CEEE Equatorial, até as 15 horas deste domingo, 18, o serviço havia sido normalizado para 393 mil unidades consumidoras. Isso corresponde a 93% do total de clientes que tiveram o fornecimento interrompido.

Neste sábado, o governador, ministros e secretários foram a Caraá, um dos municípios mais afetados pelo ciclone, e também estiveram no ginásio municipal que recebe desabrigados em São Leopoldo. pic.twitter.com/xCbFgubl1G — Governo do Rio Grande do Sul (@governo_rs) June 17, 2023

A empresa informou que 29 mil clientes seguem com o abastecimento impactado. Segundo a companhia, os prazos para a solução das ocorrências dependem da complexidade de cada caso e também de questões como o deslocamento e o acesso das equipes e parcerias com órgãos públicos, como a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros.

Já a RGE informou que a maior parte dos clientes atingidos já teve o fornecimento de energia normalizado. “No momento, a empresa trabalha para restabelecer 6,8 mil clientes, concentrados principalmente na região Vale dos Sinos, Canoas e Gravataí”, comunicou.

A distribuidora afirmou que, desse total que segue sem luz, 2,8 mil estão em áreas que seguem alagadas, “impedindo o acesso à rede elétrica por razões de segurança”.

Revista Oeste, com informações da Agência Estado