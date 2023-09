Ciclone extratropical provoca estragos e ‘afoga’ município de Muçum (RS)

A passagem de um ciclone extratropical provocou estragos no município de Muçum, no Rio Grande do Sul. Uma enchente de grandes proporções, fruto do fenômeno meteorológico, “afogou” bairros inteiros e obrigou centenas de moradores a deixar suas casas.

A altura da água chama atenção. Em algumas ruas, por exemplo, edificações com dois ou três andares estão praticamente submersas. Os desalojados foram levados para as regiões mais altas da cidade, sob os cuidados de igrejas e de centros de assistência sociais.

publicidade

Leia também: “Ciclone, frente fria e rajadas de vento; confira a previsão”

O vice-prefeito do município gaúcho, Amarildo Baldasso, descreveu a situação como caótica. “Não sabemos o que fazer”, disse. “Nunca vimos a água subir tão rápido. Em apenas uma hora, subiu 2 metros — algo que nunca tinha acontecido.”

De acordo com a Defesa Civil de Marau, a Barragem de Capingui III, localizada na Sede da Independência, em Taquari, atingiu o limite máximo de segurança.

O prefeito de Muçum, Mateus Trojan, pediu que voluntários ajudem a socorrer os desalojados. Ele está em Brasília, justamente em busca de recursos para obras referentes a um temporal que atingiu o município há algumas semanas.

O ciclone afetou Muçum e outras cidades

A projeção inicial mostrava que a água alcançaria o nível de 21,2 metros. Contudo, às 17 horas, a prefeitura recebeu a informação de que a água ultrapassaria os 24 metros.

Conforme noticiou Oeste, a passagem do ciclone deixou pelo menos quatro mortos no Rio Grande do Sul. Até o fim da tarde, 21 municípios gaúchos registraram danos por causa das fortes chuvas. O fenômeno meteorológico deve se deslocar para o Sudeste na terça-feira 5.

Leia mais: “Novo ciclone extratropical pode provocar ventos de até 100 km/h”

A área mais afetada pelo ciclone extratropical foi o norte do Rio Grande do Sul. Por lá, o alerta vermelho para tempestades esteve em vigor até as 18 horas desta segunda-feira, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O norte gaúcho passou por “grande perigo”, com queda de granizo, chuva de 50 milímetros (mm) a 100 mm e rajadas de vento intensas, de 60 km/h a 100 km/h. Desde as 18 horas, o alerta está em laranja, que significa “perigo”.