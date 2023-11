Ciclone deve atingir Sul do Brasil no Feriado de Finados

A empresa de meteorologia Climatempo anunciou que, no Feriado de Finados, a Região Sul do Brasil terá tempo severo. Na sexta-feira 3, um novo ciclone extratropical estará em formação, com seu centro de atuação na costa do Rio Grande do Sul.

“É importante ressaltar que os ciclones observados no último mês tiveram formação oceânica, enquanto este tem seu processo inicial no continente e atuação costeira”, informou a Climatempo.

Segundo a empresa de meteorologia, a combinação de grandes nuvens vai provocar temporais na região.

Entre os dias 2 e 3, a previsão é de tempo severo principalmente no centro-norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no interior do Paraná.

Há condições de chuva intensa e volumosa, alta incidência de descargas elétricas e granizo de grande porte. Além disso, toda a Região Sul pode enfrentar ventania, tanto em razão dos temporais como pela atuação e proximidade do ciclone extratropical.

“Destaca-se que, no litoral gaúcho, o vento será persistente e intenso de quinta-feira 2 até a madrugada de sábado 4”, informou a Climatempo. “Há possibilidades para que rajadas possam alcançar velocidade em torno de 100 km/h.”

O impacto climático na safra 2023/24

Em grande parte do Brasil Central, o retorno gradual das chuvas será importante para a recuperação do armazenamento de água no solo | Foto: Reprodução/Wikimedia Commons/NightThree

Na última segunda-feira, 30, Oeste informou o prognóstico climático para novembro e seu possível impacto na safra 2023/24.

Em grande parte do Brasil Central, o retorno gradual das chuvas será importante para a recuperação do armazenamento de água no solo, especialmente em áreas do norte de Mato Grosso e de Goiás.

Nas áreas de Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas Gerais e Goiás, a umidade no solo será suficiente para atender às fases iniciais da safra 2023/24.

Na Região Sul, os níveis de água no solo podem continuar elevados e beneficiar fases iniciais dos cultivos de primeira safra.

Em algumas áreas, o excesso de chuva poderá resultar em excedente hídrico e em encharcamento do solo. Isso vai impactar na colheita dos cultivos de inverno e impedirá o avanço da semeadura dos cultivos de primeira safra.