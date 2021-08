São Paulo antecipa vacinação para pessoas com 25 anos

A prefeitura de São Paulo vai antecipar a imunização de pessoas com 25 anos para a próxima sexta-feira, 6. Anteriormente, estava prevista somente a repescagem para as faixas etárias de 27 e 26 anos. “Há grande adesão da população à vacinação, já atingimos 83,8% do público eletivo vacinado com a 1ª dose”, disse o secretário de Saúde, Edson Aparecido, durante coletiva de imprensa.

O prefeito Ricardo Nunes informou também que 98% das pessoas de 28 anos foram até os pontos de vacinação. Ele completou dizendo que a prefeitura fará uma busca por 197 mil paulistanos que precisam tomar a segunda dose e não o fizeram no prazo estabelecido.

