Covid-19: vacinação atinge 100 milhões de brasileiros

Números do Ministério da Saúde publicados neste sábado, 31, apontam que 100 milhões de brasileiros receberam ao menos uma dose da vacina contra a covid-19. Uma parte deles, 4 milhões, foram imunizados com a da Janssen, que necessita de dose única. Outras 35 milhões de pessoas finalizaram a vacinação com duas doses. Ao todo, 39 milhões de habitantes do país já completaram o ciclo vacinal contra a doença.

-Publicidade-