Carteira de motorista tem novas regras para renovação em São Paulo; veja quais são

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) alterou a regra sobre a renovação antecipada da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Agora, a carteira de motorista pode ser atualizada a qualquer momento. Antes, os paulistas precisavam regularizar o documento 30 dias antes de seu vencimento.

O motorista pode regularizar a CNH presencialmente, em postos de atendimento do Detran-SP ou em unidades do Poupatempo. A partir de setembro, o serviço estará disponível nos canais digitais do órgão.

A nova legislação revoga o Comunicado Detran-SP 05, de 2013, que impossibilitava a renovação da CNH com antecedência superior a 30 dias, contados da data de sua validade.

Quais são os passos para a renovação da CNH

O motorista que deseja renovar a CNH deve acessar os canais digitais do Detran-SP e do Poupatempo.

Depois de confirmar os dados, o cidadão precisa agendar a visita a um dos postos do Poupatempo, do Ciretran ou do Posto Avançado Detran-SP.

O motorista deve levar consigo os seguintes documentos:

CNH (original);

RG (original e cópia);

CPF (original);

Comprovante de residência de até três meses anteriores ao agendamento; e

Foto 3×4 colorida, com fundo branco.

O cidadão também precisará realizar o exame médico na clínica indicada pelo sistema.

Para quem vai renovar as carteiras de habilitação das categorias A e B, basta realizar o exame médico com um profissional credenciado pelo Detran-SP.

Nos casos de habilitações das categorias C, D e E, é obrigatória a avaliação psicológica e o exame toxicológico em um dos laboratórios credenciados pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Após a coleta do material para a análise toxicológica, o condutor deve agendar e realizar o exame médico de praxe. O prazo é de 90 dias.

Com a aprovação dos exames, os motoristas deverão pagar a taxa de emissão da CNH e aguardar orientações via e-mail para acessarem a CNH Digital — disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). Além da CNH digital, o cidadão irá receber a CNH física pelos Correios, no endereço indicado no cadastro.

