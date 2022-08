A CNN Brasil demitiu nesta quinta-feira, 11, 90% da equipe do escritório do Rio de Janeiro, segundo informou o portal Notícias da TV, do UOL. As demissões ocorreram por “cortes de custo e desinvestimento na cobertura no Rio”.

Todos os repórteres foram demitidos, assim como produtores, assistentes, secretários, entre outros funcionários da capital fluminense. Comentaristas, contudo, foram poupados.

Segundo o site, a ordem para as demissões foi de Renata Affonso, CEO da CNN Brasil. Em ano eleitoral, informou o portal, a emissora quer economizar custos de sua produção e analisa a contratação de jornalistas freelancers, que custam menos, para atender o canal durante a cobertura das eleições.

Cortes não são recentes

Ao longo deste ano, a CNN já demitiu parte de sua equipe em São Paulo. Em julho, a empresa mandou embora pelo menos quatro profissionais nas áreas de edição, reportagem e mídias digitais.

No mesmo mês, a audiência do canal fechou com 0,14 ponto no Painel Nacional de Televisão (PNT), o que lhe rendeu o terceiro lugar entre os canais da TV paga. A Jovem Pan News, que tem custo mais baixo, marcou 0,16 ponto. A GloboNews liderou com 0,47 ponto, informou o PNT.

