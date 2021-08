Coca-Cola FEMSA e Andina compram marca de cerveja Therezópolis

Fabricação da cerveja brasileira é feita em Teresópolis, no Estado do Rio de Janeiro | Foto: Divulgação/Mídias sociais

A marca brasileira de cervejas Therezópolis foi comprada pela Coca-Cola FEMSA e pela Andina — as duas maiores engarrafadoras da Coca-Cola aqui no país. O comunicado para o mercado afirma que o “acordo faz parte das suas estratégias de longo prazo para complementar o portfólio de cervejas no Brasil. A transação está sujeita às condições habituais de aprovação e deverá ser concluída durante o terceiro trimestre de 2021”.

Leia mais: “Petz compra Zee Dog por R$ 715 milhões e mira crescimento global”

A Therezópolis é uma marca artesanal premium, com pequena participação no mercado nacional, mas alto valor agregado ao produto. Uma garrafa custa em torno de R$ 13. As empresas disseram que vão manter a integridade da fórmula e as pessoas envolvidas no processo de fabricação e buscarão expandir a capacidade de produção. A transação já foi notificada ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

-Publicidade-

Leia também: “JBS fecha acordo para compra da 2ª maior produtora de salmão da Austrália”