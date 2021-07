Com 16 novos casos, Rio já tem 23 infecções pela variante Delta

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro confirmou neste sábado, 17, que a cidade já contabiliza 23 casos de infecção pela variante Delta do novo coronavírus. Até ontem, esse número não passava de sete. Ou seja, foram 16 novos casos de contaminação pela nova cepa em 24 horas.

“A gente tinha uma hipótese de que a variante P1, a Gama, seria mais forte do que a variante Delta, mas isso não está acontecendo. A variante progride aqui no Rio de Janeiro com velocidade bastante grande”, afirmou o secretário de Saúde da capital fluminense, Daniel Soranz, em entrevista à CNN Brasil.

Soranz disse também, que, dos sete primeiros casos confirmados, nenhum tinha qualquer relação entre si. A partir de agora, todos os demais pacientes serão monitorados. “Todos os 23 casos foram leves e as pessoas se curaram. Foram casos brandos, de pessoas que não tomaram a primeira dose da vacina.”

