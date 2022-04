Com novo planejamento, governo pretende vender a Eletrobras em junho

O cronograma do governo federal para a privatização da Eletrobras prevê a venda na segunda quinzena de junho

Depois do pedido de vista do Tribunal de Contas da União, não há mais tempo para realizar a desestatização da Eletrobras até 13 de maio, segundo apuração da Jovem Pan. A data marca o fechamento do primeiro prazo jurídico para a privatização.

Por esse motivo, será necessário esperar os resultados financeiros da estatal referentes ao primeiro semestre. A previsão do valor da ação da Eletrobrás deve ser divulgada em meados de junho. A venda está prevista para ser realizada uma semana depois desse anúncio.

O principal objetivo do governo é impedir que a privatização fique somente para o segundo semestre, o que pode diminuir o valor da venda. O motivo é que muitas empresas não podem investir em outros países perto de eleições nacionais, como as que ocorrem no Brasil em outubro.

