Roberto Jefferson é transferido para hospital

O ex-deputado federal Roberto Jefferson já está internado no Hospital Samaritano Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele deixou o Complexo Penitenciário de Gericinó, também na capital fluminense, na tarde deste domingo, 4. A transferência ocorreu depois da autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Para permitir a ida do ex-parlamentar para uma unidade médica, Moraes acatou solicitação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap). No sábado 3, laudo médico do órgão indicou a necessidade de atendimento fora do sistema prisional. De acordo com a avaliação, Jefferson enfrenta problemas de saúde. Entre eles, os especialistas da pasta registram um “possível traumatismo craniano” e mencionam o risco de surgimento de tumores.

Preso desde outubro de 2022, quando atirou contra agentes da Polícia Federal que foram cumprir mandado contra ele, Jefferson já enfrentou um câncer. Há alguns anos, ele realizou tratamento contra tumores no pâncreas.

Prisão de Roberto Jefferson segue ativa

Roberto Jefferson está em hospital, mas voltará para a cadeia depois de tratamento médico. É, a saber, o que determina Alexandre de Moraes | Foto: Divulgação/SEAP

Ao atender a Seap e autorizar a transferência de Roberto Jefferson para o hospital, Moraes fez questão de registrar que a prisão preventiva do político segue ativa. Dessa forma, o ex-parlamentar e ex-presidente nacional do PTB voltará para a cadeia no bairro carioca de Gericinó depois do tratamento médico.

Segundo o ministro do STF, Jefferson, com 69 anos de idade e suspeita de traumatismo craniano e câncer, precisa seguir detido em regime fechado. Conforme avalia Moraes, a reclusão dele se faz necessária para garantir a “ordem pública e à instrução criminal”.

Oeste confirmou que quatro policiais penais estão no Hospital Samaritano Botafogo para acompanhar Jefferson.

