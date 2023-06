Moraes reativa perfis de Bárbara Destefani nas redes sociais

A jornalista e influenciadora digital Bárbara Destefani está judicialmente liberada para voltar a atuar nas redes sociais. Decisão em favor da reativação dos perfis dela, que lidera o canal Te Atualizei, no YouTube, foi divulgada na sexta-feira 2, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral.

Bárbara estava com as redes sociais suspensas desde janeiro. O próprio Moraes foi o responsável por determinar o bloqueio. Agora, contudo, o ministro atendeu ao pedido apresentado pelos advogados da influencer. De acordo com a defesa, ela nunca atuou em grupo digital e nem atuou na promoção de conteúdos enganosos.

“Bárbara jamais atuou em grupo ou em rede articulada de pessoas, disseminou notícias falsas ou desinformação, tampouco desferiu ataques às instituições”, alegou a defesa da influenciadora, conforme informa o jornal Gazeta do Povo. Ainda de acordo com os advogados Jorge Luiz Saldanha e Wellington Silva dos Santos, “não persiste mais razão para a manutenção do bloqueio” dos perfis da marca Te Atualizei.

A volta de Bárbara às redes sociais não se dá, entretanto, de forma plena. Em sua decisão, Moraes manteve a exclusão de postagens anteriores que ele considerou como irregulares. Além disso, determinou o pagamento de multa diária de R$ 10 mil, em caso de novas veiculações de “notícias fraudulentas”.

Bárbara Destefani nas redes sociais

A influenciadora digital Bárbara Destefani, durante audiência no Senado – 30/11/2022 | Foto: Reprodução/YouTube

Antes da suspensão de janeiro, Bárbara Destefani tinha público na casa dos milhões em ao menos três plataformas digitais. No YouTube, o canal Te Atualizei contabilizava mais de 5 milhões de inscritos. Ela contava com 2 milhões de seguidores no Twitter. No Instagram, a base estava em 1 milhão de seguidores.

