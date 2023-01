Começou a festa: Claudia Raia consegue R$ 5 milhões com Lei Rouanet

Por meio da Lei Rouanet, o governo federal aprovou a captação de R$ 5 milhões para o projeto “Claudia Raia — Os Musicais”. A peça é estrelada pela atriz global. A edição desta quinta-feira, 19, do Diário Oficial da União, trouxe a publicação da portaria com a homologação da proposta.

O prazo para a captação termina em 31 de dezembro. No site do Ministério da Cultura, todos os documentos apresentados para a proposta aparecem com data posterior ao resultado das eleições de outubro de 2022. A microempresa Renato Casaretto Chiquito Eventos Culturais ME é a proponente. Na Receita Federal, ela figura com capital social de apenas R$ 30 mil.

De acordo com os proponentes, o projeto estrelado por Claudia Raia prevê como “contrapartida social” um curso de 40 horas. Por meio dele, serão “abordados conhecimentos básicos sobre o teatro e a arte da interpretação cênica”.

Desse modo, é como se cada hora do curso equivalesse a R$ 126 mil para o projeto. No plano pedagógico cadastrado, contudo, não ficou claro se a atriz ministrará alguma das aulas.

O projeto prevê a execução de 48 apresentações, divididas em dois espetáculos. As salas escolhidas terão capacidade para cerca de 600 espectadores. Assim, cada entrada custará entre R$ 50, faixa limite para os bilhetes do Vale-Cultura, e R$ 300. Além disso, pelo menos 10% dos ingressos serão distribuídos de forma gratuita.