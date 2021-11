ConecteSUS apresenta dados pessoais alterados em cadastros de vacinas

ConecteSUS é uma plataforma do Ministério da Saúde | Foto: Reprodução/Banco de Imagens do Governo Federal

Cadastros dos certificados de vacinação emitidos pelo ConecteSUS apareceram com alterações indevidas. O Ministério da Saúde (MS), responsável pelo sistema, identificou que o problema teve origem em um usuário credenciado que não é servidor da pasta. O acesso dele foi bloqueado, de acordo com o órgão.

Cerca de 45 mil usuários estão habilitados a colocar dados no sistema. A inserção não é feita pelo profissional responsável pela administração da vacina. As informações são enviadas a outra pessoa, essa, sim, responsável pela atualização do cadastro.