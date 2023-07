Coreano vai encontrar namorada no Ceará e se ‘apaixona’ por feijão e tapioca

O coreano Yang Seok, conhecido como Yan, viajou para o interior do Ceará para encontrar sua namorada e se “apaixonou” por feijão e tapioca.

“Ele gosta muito de feijão”, disse sua namorada, Luísa Vitória Ribeiro, ao portal G1. Ela tem 20 anos e é estudante de fisioterapia. “A gente gosta de feijão, mas ele gostou muito mais. Amou, come no almoço e no jantar.”

Como o coreano Yan foi parar no Ceará

O coreano saiu da Ilha de Jeju para conhecer sua namorada no Ceará | Foto: Reprodução/Instagram/yalu_couple

O coreano Yan trabalha com games em seu país natal e está morando há menos de um mês com a família de sua namorada, no Ceará. Ele saiu da Ilha de Jeju, na Coreia do Sul, para Sobral, no Ceará. As duas cidades ficam a mais de 16 mil quilômetros de distância.

Yan e Luísa se conheceram na internet, em um aplicativo em que estavam estudando inglês. “Comecei numa sala de bate-papo, conversando com ele”, disse a mulher. “A gente era amigo. Depois da amizade, a gente começou a se gostar. Ele me pediu em namoro.”

O namoro virtual entre Yan e Luísa começou em agosto de 2022. O coreano avisou, em outubro, que viajaria para conhecer sua namorada e a família dela. O casal escolheu a língua inglesa para resolver os eventuais problemas de comunicação.

“No começo, não acreditei”, disse Luísa. “Pensei que isso não poderia acontecer comigo. Ele sempre falava: ‘Faltam seis meses para a gente se encontrar; faltam três meses, falta um mês’. Sempre tinha aquela expectativa, e eu não acreditava. Só acreditei quando ele tava dentro do avião em Seul.”

O coreano enfrentou três dias de viagem para chegar ao Ceará, numa jornada de 220 quilômetros. Ele pegou quatro voos e um táxi.

O casal se encontrou pessoalmente pela primeira vez em 14 de julho, quase um ano depois do início do namoro virtual.