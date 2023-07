Gêmeas siamesas do Ceará compartilham rotina e fazem sucesso nas redes sociais

As gêmeas siamesas Ruth e Ruthielen Pereira de Lima nasceram ligadas pelo abdome, mas foram separadas graças a uma cirurgia quando tinham 1 ano de idade. Ambas viraram influenciadoras nas redes sociais, em que compartilham seu dia a dia, seus sonhos e respondem perguntas de seguidores.

Ruth tem 22,6 mil seguidores no Instagram. Ruthielen, que usa o nome Ellen Lima nas redes sociais, tem 73,9 mil seguidores na mesma plataforma No YouTube, Ellen também tem 11,1 mil inscritos.

Já no Tiktok, Ellen tem 43, 2 mil seguidores. Ellen é assessorada pelo marido, Moisés Martins. Elas dobraram o número de seguidores nas redes sociais depois que a história saiu no site G1.

A história das gêmeas siamesas

As gêmeas siamesas do Ceará antes da cirurgia de separação | Foto: Reprodução/Instagram/eellensol

As gêmeas siamesas nasceram no Ceará, em 2001. Em 2015, Ruth começou a sentir “algo muito diferente em seu corpo”, principalmente em sua barriga, que começou a inchar. Ela não conseguia fazer suas necessidades fisiológicas. Os médicos furaram seu intestino e retiraram um cisto, segundo as gêmeas contaram no YouTube.

Ruth passou por nove cirurgias e passa bastante tempo deitada, com uma bolsa de colostomia (que ela também mostrou no vídeo). Apesar das dificuldades, seus olhos brilham ao contar as superações que têm conquistado. As gêmeas falam com o público sempre com um semblante alegre.

“A Ruthinha e eu somos um milagre de Deus”, conta Ellen. Ellen teve uma infecção no rim em 2022 e teve várias secreções. Ela ficou em coma induzido. “Gente, eu fiquei duas semanas intubada”, diz ela.

“Eu orei muito pela minha irmã na época”, diz Ruth. Ela conta que orava pela cura de Ellen. “E eu, do mesmo jeito por ela”, diz Ellen. “A gente acredita no Deus que é Todo-Poderoso. Para nós, Ele é único. Foi Ele quem deu a segunda chance pra nós duas”, completa Ellen.

Ruth quer ser cantora e fazer faculdade de psicologia. Já Ellen quer focar na carreira de influenciadora e ser famosa, para compartilhar suas experiências com mais pessoas.