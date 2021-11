CoronaVac é segura para crianças a partir de 3 anos, segundo Butantan

Estudos que comprovariam a tese foram coordenados pela Sinovac, farmacêutica responsável pela produção do imunizante

O Instituto Butantan divulgou nesta terça-feira, 9, informações sobre a segurança da CoronaVac para prevenir a covid-19 em crianças e adolescentes. De acordo com a instituição, resultados preliminares de ensaios clínicos de fase 3 que estão em curso na África do Sul, Chile, Malásia e Filipinas comprovaram que o imunizante é seguro para pessoas com idade entre 3 e 17 anos.

Os testes, realizados desde outubro, envolveram 2.140 pessoas com idade de 6 meses a 17 anos. As pesquisas devem prosseguir para avaliar a segurança da vacina em bebês de 6 meses a 3 anos. Os estudos foram coordenados pela Sinovac, farmacêutica chinesa responsável pela produção da CoronaVac.

Leia também:

-Publicidade-

O ensaio é multicêntrico (feito por diferentes centros de pesquisa ao mesmo tempo), randomizado (com integrantes escolhidos de forma aleatória), controlado por placebo (parte dos voluntários recebe vacina, enquanto outra parte, uma substância sem efeito) e duplo-cego (nem voluntários nem aplicadores sabem quem recebeu vacina e quem recebeu placebo).

Segundo o jornal South China Morning Post, 18,6% dos voluntários tiveram reações adversas com a segunda dose da vacina. Os efeitos adversos locais e sistêmicos envolveram dor no local da injeção e dor de cabeça. O porcentual foi menor que o verificado em testes da aplicação da primeira dose, que teve 26,6% de voluntários com reações adversas.

Com informações do portal G1

Leia mais: “Precisamos falar sobre a CoronaVac”, reportagem de Paula Leal publicada na Edição 67 da Revista Oeste