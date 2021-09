Correios farão leilão com 61 mil itens no fim de setembro

No dia 27 de setembro, os Correios irão leiloar cerca de 61 mil itens. Os lances mínimos para os lotes variam entre R$ 1.303 até R$ 85.050. Serão disponibilizados objetos como roupas, livros, peças de microinformática, acessórios para veículos, bijuterias e equipamentos eletrônicos.

“Serão ofertados dez lotes que são indivisíveis”, disse o chefe do departamento de infraestrutura dos Correios, Thiago Meireles. “Então, a pessoa que der lance a um lote é o lote todo, não serão aceitos lances para itens específicos.” Ele destaca que o grande chamariz são os celulares.

Os itens à venda não chegaram ao destinatário ou foram devolvidos ao remetente após esgotadas todas as possibilidades e prescrito o prazo de direito à reclamação, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor.

Como participar

Para enviar lances é preciso se cadastrar na plataforma Licitações-e do Banco do Brasil. A inscrição pode ser feita por pessoas físicas e jurídicas. As propostas podem ser enviadas de forma “online”.

O edital com as informações está disponível na plataforma Licitações-e, pelo nº 893602, e na página de licitações dos Correios. Também é possível fazer uma visita para verificar os lotes presencialmente, fazendo o agendamento através do telefone (11) 4313-8150. Os produtos estão no edifício dos Correios em São Paulo.