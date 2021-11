Covid-19 deixa de ser a principal causa de mortes no Brasil

Segundo dados da Associação de Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), a covid-19 já não é mais a principal causa de mortes no Brasil. Depois de mais de um ano e meio de pandemia, com o avanço da vacinação em todo o país, a doença causada pelo novo coronavírus foi superada por AVC (acidentes vasculares cerebrais), infartos e doenças cardíacas inespecíficas.

Desde abril de 2020, a covid-19 era a maior causa de mortes no país. De acordo com os registros dos cartórios referentes ao período entre 16 e 31 de outubro, foram 3.605 óbitos pela doença, menos do que as mortes por AVC (4.220), infarto (4.176) e outras complicações cardíacas (4.107).

Painel da covid-19: “A evolução da pandemia no Brasil e no mundo”