Covid-19: ‘É para ontem’, diz médico da FioCruz sobre dose de reforço em idosos

Dentre algumas perguntas ainda sem resposta sobre a vacinação contra a covid-19, uma delas é certamente sobre a necessidade ou não de uma dose de reforço. A chegada da variante delta, mais contagiosa, preocupa especialistas em razão das taxas de ocupação de UTIs e da faixa etária de hospitalizados.

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, o infectologista e pesquisador da FioCruz Julio Croda afirma que a cepa delta e o aumento das internações de pessoas acima de 80 anos tornam necessária a aplicação de uma dose de reforço nessa população.

“A questão da idade é para ontem, porque já estamos vendo um aumento de hospitalizações em alguns estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, com a chegada da delta, principalmente nessa faixa etária.”

Redução de efetividade da vacina em idosos

No início da vacinação no Brasil, por algumas semanas, a CoronaVac, vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac e envasada pelo Instituto Butantan, foi a única opção dos brasileiros, e boa parte dos idosos com mais de 65 anos recebeu as duas doses do imunizante.

“Precisamos falar sobre a CoronaVac”, reportagem publicada na Edição 67 da Revista Oeste

Embora a CoronaVac tenha atingido eficácia geral de 50,7% para casos sintomáticos, pesquisa realizada pela Vebra Covid-19 (sigla para Vaccine Effectiveness in Brazil against covid-19), grupo que reúne pesquisadores brasileiros e estrangeiros, mostra uma redução na efetividade da vacina chinesa em idosos. O estudo avaliou o desempenho da vacina em pessoas de 70 anos ou mais vacinadas no Estado de São Paulo. A média de efetividade foi de 42% na totalidade do grupo e de apenas 28% nos idosos acima dos 80 anos.

“Se há agora a circulação de uma variante mais transmissível e já se observa o impacto nessa faixa etária, com as vacinas com uma efetividade menor, esse é um indicativo da necessidade de implementação de reforço o mais cedo possível”, disse o infectologista.

Terceira dose já

Croda defende a aplicação de uma terceira dose ao mesmo tempo em que as demais faixas etárias estejam sendo vacinadas:

“Mas o ideal seria garantir a segunda dose de todas as pessoas acima de 50 anos antes de começar a avançar nos mais jovens, antes da antecipação da segunda dose nos mais jovens”.