Covid-19: quase 65% das cidades do Brasil não tiveram vítimas em outubro

Durante o mês de outubro, 3.613 municípios brasileiros (64,5% do total) não reportaram mortes relacionadas à covid-19 ao Ministério da Saúde. Somando quase 50 milhões de moradores, eles abrigam aproximadamente 23% dos habitantes do Brasil.

É como se uma nação com a população maior que o Estado de São Paulo (o mais populoso do país) parasse de ter vítimas com a doença. O resultado aparece como o melhor desde maio de 2020 (71,8%) no levantamento feito por Oeste com informações disponibilizadas pela pasta.

O pior desempenho ocorreu em abril de 2021 (20,4%), ponto a partir do qual a proporção vem crescendo — a única ressalva ocorreu em junho, quando o número se manteve praticamente igual ao do anterior.