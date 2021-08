Nova dose de vacina será aplicada em moradores da cidade do Rio de Janeiro com mais de 60 anos | Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Aplicação das doses será feita somente com imunizantes da Pfizer e com a AstraZeneca

O Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro aprovou e recomendou nesta segunda-feira, 23, a aplicação da terceira dose de vacina em idosos com mais de 60 anos. A previsão é que o reforço seja aplicado entre setembro e novembro, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Segundo a pasta, a aplicação do imunizante vai ocorrer de forma escalonada para idosos que tenham tomado a segunda dose há pelo menos seis meses.

A aplicação da dose de reforço será feita com as vacinas da Pfizer e com a AstraZeneca, independentemente do imunizante tomado nas duas primeiras vezes. O calendário de vacinação da dose de reforço ainda será elaborado e divulgado pela SMS-RJ dentro de alguns dias.

