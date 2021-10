Estamos vivendo um dos melhores momentos da pandemia, afirma diretor da SBIm

SBIm afirma que o Brasil é um dos países que mais avançaram na vacinação da população | Foto: Divulgação/Governo do Estado de São Paulo

O infectologista Renato Kfouri atribui queda na taxa de transmissão do novo coronavírus ao avanço da imunização no Brasil

O avanço da vacinação é o grande responsável pela queda na taxa de transmissão da covid-19 no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), entidade científica sem fins lucrativos — o Imperial College de Londres (ICL) informou que a transmissão do patógeno em nosso país atingiu o menor nível desde o início do monitoramento em abril de 2020.

O levantamento do ICL apontou que o índice de transmissão do vírus está em 0,60, o número significa que 100 infectados transmitem para outras 60 pessoas. Portanto, a carga viral é menor. O índice abaixo de 1,0 indica que a taxa de contágio está em queda. Acima desse valor, a pandemia é considerada fora de controle. A máxima, ocorrida no Brasil entre 15 e 22 de março, registrou a taxa de 1,23.

“Atualmente, estamos vivendo um dos melhores momentos da pandemia no Brasil”, afirmou a Oeste o diretor da SBIm e médico infectologista, Renato Kfouri, em relação ao declínio no número de novos casos e mortes provocados pela covid-19.

Segundo ele, trata-se de uma boa notícia, que acompanha outros indicadores que estão sendo observados. Kfouri relacionou a melhora ao avanço da imunização. “A grande responsável por essas taxas mais baixas é o número de pessoas vacinadas”, disse.

Kfouri ainda acrescentou que o Brasil é um dos países que mais avançaram na distribuição de vacinas contra a covid-19. “Se tínhamos dificuldade em vacinar por falta de doses, terminaremos o ano como um dos países que mais imunizaram parte significativa da sua população”, constatou.

“Essa taxa, agora sob controle, é a importância de mantermos as pessoas protegidas, oferecendo as doses de reforço. Precisamos continuar acelerando a vacinação para podermos vencer essa batalha. Todos os indicadores estão a nosso favor”, explicou o especialista.

