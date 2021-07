Covid-19: Fiocruz começa fabricação de vacinas com IFA nacional

Na sexta-feira 30, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciou o início da fabricação do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) utilizado na vacina contra a covid-19. Trata-se do insumo destinado à produção do imunizante desenvolvido pela parceria entre a Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca.

Nessa etapa, o laboratório de Bio-Manguinhos produzirá três lotes, dois para pré-validação e um para validação. As doses passarão por testes de controle e serão comparadas com o produto original junto à AstraZeneca.

“A previsão é que as doses 100% nacionais comecem a ser entregues no último trimestre do ano, trazendo autossuficiência para o país”, informou a Fiocruz em comunicado. “Antes mesmo da disponibilização dessas vacinas, as entregas que a Fundação realiza com o IFA importado, de forma ininterrupta há 20 semanas, foram utilizadas em aproximadamente metade das pessoas que já foram imunizadas no Brasil”.

A instituição informou ainda o envio à Agência Nacional de Vigilância Sanitária da documentação para alterar o registro da vacina, informando o novo local de fabricação do IFA.