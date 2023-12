CPI da Assembleia de SP recomenda intervenção imediata em concessionária de energia

A ENEL é, de fato, uma péssima empresa. Sempre atendeu muito mal, nem sequer consegue encaminhar as faturas de energia. Muitos tem que sair procurando a fatura no site da empresa depois de receberem ameaças de corte de energia pelo não pagamento de fatura que não foi entregue. No caso de uma interrupção de energia localizada, digamos, por um problema em um poste, afetando uma rua, o atendimento é muito demorado e o reparo mal feito, sendo que o problema vai se repetir com frequência. Agora, culpar “mudanças climáticas” pelo mau atendimento é o cúmulo da cara de pau. É culpa do “efeito estufa”, do “aquecimento global”, o jeito é se conformar. Puro deboche.