Cruzeiro é interrompido pela Anvisa

Agência reguladora suspendeu viagem do Costa Diadema em razão da transmissão do coronavírus a bordo

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a viagem do navio Costa Diadema. O cruzeiro interrompido fazia um trajeto pela costa brasileira, entre Santos (SP) e Salvador (BA).

O cruzeiro estava atracado na capital baiana. Os agentes da Anvisa tomaram a medida em razão do número de contaminações por coronavírus a bordo. As Secretarias de Saúde do Estado da Bahia e do município de Salvador concluíram pela declaração de transmissão comunitária de covid-19 nível 4.

Os passageiros e a tripulação agora regressam, sem paradas, para a cidade de Santos. A embarcação zarpou por volta das 14h30 desta sexta-feira, 31.

O navio ficará sob quarentena. O protocolo determina o desembarque apenas no porto de destino, e todos serão testados na chegada. Anteriormente, o regresso ocorreria em 3 de janeiro.

“Segundo o Plano de Contingência, a embarcação poderá seguir, sob condição de restrições a bordo, para o Porto de Santos”, determinou a Anvisa. “Isso significa que todas as atividades não essenciais no Costa Diadema devem ser interrompidas e que devem ser cumpridos os protocolos sanitários de segurança no interior da embarcação, até seu destino final, em Santos”.

De acordo com o órgão, dentre os passageiros que testaram positivo para covid-19 durante o cruzeiro interrompido, “a grande maioria é assintomática, com apenas algumas pessoas com sintomas leves”.