Novo fluxo ferroviário tem objetivo de atender com rapidez à demanda do agro | Foto: Divulgação/PPI

A empresa de logística VLI iniciou um novo fluxo de transporte de fertilizantes por ferrovia entre o Porto de Santos e Minas Gerais (MG). A operação substitui totalmente o carregamento por rodovias. O novo sistema, que passou a funcionar no final de julho, foi implementado após a construção de uma estrutura de carregamento de fertilizantes no terminal Tiplam, da VLI, que fica no porto.

Leia mais: “Fertilizantes especiais: setor projeta alta de 24% este ano”

Inicialmente, a capacidade instalada da nova unidade atenderá à movimentação de 825 mil toneladas de fertilizantes ao ano, de acordo com a empresa de logística. O objetivo é suprir a demanda do agronegócio localizado na região do Triângulo Mineiro e ajudar na distribuição do produto pelo país, já que as importações do insumo estão aumentando com a vinda da próxima safra.

-Publicidade-

Leia também: “Nova rodovia: governo escolhe projetos para ligação entre SP e Santos”

O projeto demandou investimentos de R$ 107 milhões das empresas envolvidas (VLI; TFER, joint venture; Link Logistic Group; e Construtora Terraço) e ainda prevê a implementação de um novo terminal no Distrito Industrial de Uberaba, em Minas Gerais. A previsão de ativação dessa unidade é no quarto trimestre deste ano.