Nova rodovia: governo escolhe projetos para ligação entre SP e Santos

O governo do Estado de São Paulo informou nesta sexta-feira, 23, que escolheu dois projetos que podem ser viáveis para a construção da Linha Verde — uma nova rodovia que ligará a capital ao Porto de Santos, no litoral. A decisão foi tomada por meio de manifestação de interesse público, instrumento jurídico por meio do qual se estabelece uma relação colaborativa entre a administração pública e a iniciativa privada.

A partir de agora, de acordo com o Estado, as empresas que apresentaram as propostas vencedoras terão 120 dias para se aprofundar nos estudos, que serão analisados na etapa seguinte. Segundo a Secretaria de Logística e Transporte, o plano é que esse novo corredor logístico faça a conexão do Rodoanel com a margem esquerda do porto e com a Rodovia Cônego Domênico Rangoni. Além disso, há a possibilidade de criação de um novo acesso ao litoral paulista, com o objetivo de melhorar o fluxo do Sistema Anchieta-Imigrantes e permitir viagens mais rápidas e seguras.

