Depois de alta do hospital, Pelé passa Natal com a família no Guarujá

O Atleta do Século faz um tratamento contra um tumor no cólon

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, passou o Natal com a família em sua casa no Guarujá, litoral de São Paulo. Na quinta-feira 23, ele recebeu alta do Hospital Albert Einstein, onde ficou internado por duas semanas. O Atleta do Século faz um tratamento contra um tumor no cólon.

Em uma mensagem publicada nas redes sociais, o “rei” do futebol aparece em uma foto ao lado da esposa, a empresária Márcia Aoki, com uma árvore de Natal ao fundo. “Hoje eu espero que vocês estejam vivendo momentos de amor, paz e união, assim como eu. Feliz Natal, meus amigos”, escreveu Pelé.

Entre agosto e setembro, o ex-jogador da seleção brasileira e do Santos ficou internado durante um mês depois de ser diagnosticado com o tumor no cólon. Pelé foi submetido a uma cirurgia no início de setembro, quando retirou o tumor. No dia 7 de dezembro, voltou à unidade para nova internação.

O Atleta do Século vinha compartilhando algumas etapas do tratamento pelas redes sociais. No dia 9, informou aos seguidores que havia realizado sua última sessão de quimoterapia do ano.

“Eu quis dividir essa conquista com vocês. Afinal, toda pequena vitória é um motivo para comemorar, não acham?”, escreveu Pelé.