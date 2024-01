DJ e escritor: quem é o homem que caiu no mar durante cruzeiro em SP

O homem que caiu em alto-mar durante uma viagem de cruzeiro do navio MSC Preziosa, na madrugada de sábado 30 é Carlos Alberto Mota Candreva, de 32 anos. A informação é da Marinha do Brasil.

Com mais de 13 mil seguidores no Instagram, Candreva é DJ e escritor. Ele costumava postar poesias em seu perfil no Instagram, onde tem cerca de 14 mil seguidores.

Natural de Tupã (SP), Candreva participava da viagem acompanhado de uma pessoa com quem se relacionava. Depois de uma discussão, ele Depois de uma discussão, ele saltou para o mar de forma intencional.

Candreva saltou depois de discussão durante cruzeiro

De acordo com relatos de passageiros e da empresa responsável pelo cruzeiro, o escritor teria pulado do 15º andar do navio em São Sebastião (SP). Ele caiu no mar a 40 quilômetros de distância do ponto mais próximo de terra, a Ilha de Alcatrazes.

As buscas pelo escritor continuam neste domingo, 31, mais de 24 horas depois do ocorrido. O trabalho é feito pela Marinha, com a ajuda do Navio-Patrulha Maracanã.

O navio havia deixado o Porto de Santos (SP) na sexta-feira 29 e navegava em direção a Angra dos Reis (RJ), quando Candreva foi dado como desaparecido.

Cruzeiro

Em nota, a MSC afirmou ter utilizado dois barcos de apoio para procurá-lo, mas disse que, depois de “várias horas” e “muitos esforços”, ele não foi encontrado.

“O incidente foi relatado imediatamente às autoridades competentes e à Guarda Costeira”, afirmou a empresa.

Depois das buscas iniciais, o cruzeiro recebeu autorização para seguir viagem.

A queda do escritor ocorreu minutos antes do horário marcado para o show do cantor Alexandre Pires, que foi cancelada.

Os shows programados para acontecerem até a Virada, no Rio de Janeiro, deverão ocorrer normalmente. Nomes como Léo Santana, Durval Lellys, Ana Castela e Gustavo Mioto estão confirmados.

