Dois policiais militares morrem durante abordagem no Recife

Dois policiais militares morreram ao atender a uma ocorrência em Camaragibe, no Recife. Os oficiais abordaram um homem que, segundo denúncia, atirava para o alto em cima da laje de um imóvel, na sexta-feira 15.

Os policiais mortos são o soldado Eduardo Roque Barbosa de Santana, de 33 anos, e o cabo Rodolfo José da Silva, de 38 anos. Ambos eram do 20º Batalhão da PM de Pernambuco.

Depois disso, ocorreu uma série de assassinatos, de cinco membros da família do atirador. Tudo isso em um período de menos de 12 horas. Uma das vítimas foi identificada como Alex Silva Barbosa, de 33 anos, o assassino dos PMs.

Primeiramente, os PMs foram assassinados às 21 horas da noite da quinta-feira 14;

Cinco horas depois, três irmãos do suspeito foram assassinados por homens encapuzados;

Durante buscas da Polícia Militar, o assassino dos policiais foi encontrado em Tabatinga, cidade em Camaragibe. Ele atirou contra os policiais e foi morto. Isso aconteceu às 11 horas da sexta-feira 15; e

Ainda na manhã, os corpos de Maria José Pereira da Silva, mãe de Alex, e de Nathália Nascimento, esposa do atirador, foram encontrados em um canavial na cidade de Paudalho, no Recife.

Alex atirou contra policiais militares ao ser encontrado e recebeu disparos na cabeça e no tórax. Ele morreu no local.

Assassino tinha registro como colecionador

De acordo com o governo estadual, Alex tinha uma arma de mira a laser e, ao avistar a aproximação dos policiais, atirou na cabeça de ambos.

Ele era colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC), não tinha antecedentes criminais e usava uma arma registrada.

Durante a primeira ocorrência, uma gestante e um adolescente também ficaram feridos e continuam hospitalizados.

Investigações sobre assassinatos em Pernambuco seguem em curso

A governadora Raquel Lyra (PSDB) afirmou que as oito mortes serão investigadas pela polícia. O delegado Ivaldo Pereira, do Grupo de Operações Especiais (GOE), estará à frente dos casos. As informações são do site g1.

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) também anunciou que dois procedimentos investigatórios criminais foram instaurados para apurar a sequência de assassinatos.

Irmã de assassino transmitiu ataque de homens encapuzados

A irmã do atirador Alex Barbosa, identificada como Agata Ayanne da Silva, transmitiu ao vivo, pelo Instagram, o momento em que ela foi assassinada junto de seus irmãos, Amerson Juliano e Apuynã Lucas.

O vídeo está entre os mais vistos no Estado de Pernambuco nos últimos sete dias.