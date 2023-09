Durante a sexta-feira 8 e o sábado 9, policiais militares foram alvo de ao menos três ataques a tiros na Baixada Santista, litoral de São Paulo. Como resultado das ações, um acabou morto e outros dois estão internados.

O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, na manhã de domingo 10, emitiu um comunicado com as novas medidas para combater a investida dos criminosos na região, que contou com a Operação Escudo.

publicidade

“A Rota está com patrulhamento reforçado na Baixada Santista”, afirmou Derrite, em postagem na rede social X (antigo Twitter). “Assim como as demais viaturas da Operação Impacto, equipes de inteligência, Polícia Civil e setor PM Vítima para identificação, qualificação e detenção dos indivíduos que praticaram os atentados contra os policiais.”

A ROTA está com patrulhamento reforçado na Baixada Santista, assim como as demais viaturas da Operação Impacto, equipes de inteligência, Polícia Civil e setor PM Vítima para identificação, qualificação e detenção dos indivíduos que praticaram os atentados contra os policiais. pic.twitter.com/5xyNRxUEUM — Guilherme Derrite (@DerriteSP) September 10, 2023

Leia também: “STF inicia julgamento de presos do 8 de janeiro”

Policial assassinado

O assassinato do sargento aposentado Gerson Antunes Lima, de 55 anos, aconteceu na tarde de sexta-feira. Inativo desde 2019, Lima estava em trajes civis quando foi baleado na frente de sua casa, em São Vicente.

Sargento aposentado estava na frente de sua casa, com trajes civis | Foto: Reprodução/Redes sociais

As testemunhas relataram que os responsáveis pelo crime estavam na Rua Juarez Távora quando dispararam em Lima.

Pelas imagens de câmeras de segurança, é possível constatar que o ataque envolveu quatro pessoas, que se aproximaram em duas motos.

O sargento foi encaminhado para o Pronto Socorro Vicentino, mas não resistiu aos ferimentos. Ele é o oitavo policial militar morto na Baixada Santista desde janeiro, sendo o sétimo inativo.

Saiba mais: “Exército obedece Moraes e afasta Cid”

Demais ataques

Também na sexta-feira, por volta das 18h30, um homem armado atacou uma viatura do 2º Batalhão de Ações Especiais de Polícia no bairro Castelo, em Santos (SP). O criminoso conseguiu atingir um policial militar no ombro. Além dele, outras quatro pessoas ficaram feridas e uma mulher de apenas 22 anos morreu.

No sábado, o policial militar Lucatio de Oliveira Santos foi baleado na porta de sua casa, na Cidade Náutica, bairro de São Vicente (SP). Ele estava acompanhado de sua filha quando três projéteis o acertaram na perna, no glúteo e no tórax. Santos, que conseguiu sobreviver, continua sob supervisão médica.

Mantenha-se informado: “Divulgado laudo da morte de bilionário Binho Bezerra; polícia investiga”