Dona da Amaggi, gigante do agronegócio, é a mulher mais rica do Brasil

Com uma fortuna avaliada em cerca de R$ 32 bilhões, Lúcia Borges Maggi, de 89 anos, é a mulher mais rica do Brasil, segundo a lista de bilionários da revista Forbes. Ela é mãe de Blairo Maggi, que foi governador de Mato Grosso e ministro da Agricultura no governo Temer.

Lucia é dona do Grupo Amaggi, uma das maiores exportadoras de soja do mundo. A empresa foi criada por ela e pelo marido, André Antônio Maggi, em 1977, no Paraná. Em 2001, com a morte de André, ela passou a ser a principal acionista do grupo.

Em janeiro deste ano, a Amaggi ocupava a 13ª posição na lista as 100 maiores empresas do agronegócio no Brasil, também segundo a Forbes, com uma receita de R$ 23,51 bilhões. Lucia ocupa uma posição consultiva no Conselho de Administração da companhia.

Blairo Maggi, além de ser além de ser um dos acionistas da empresa, foi governador de Mato Grosso por dois mandatos, senador e ministro da Agricultura no governo Michel Temer. Ele ficou conhecido como “rei da soja” e foi considerado pela Forbes como uma das pessoas mais influentes do mundo.

