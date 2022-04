Enem 2021: apenas 22 alunos alcançaram nota máxima na redação

O Inep também divulgou as correções detalhadas dos textos de cada participante

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou nesta segunda-feira, 11, que apenas 22 estudantes tiraram a nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021.

Este é o menor número de redações nota mil (a máxima do Enem) desde a edição de 2013. No ano de 2020, por exemplo, foram 28 estudantes que alcançaram a nota máxima.

O exame de 2021 contou com a participação de mais de 2 milhões de inscritos. Apesar do nome, a prova foi adiada e realizada nos dias 9 e 16 de janeiro deste ano, em decorrência da pandemia de covid-19.

O tema escolhido para a aplicação regular e digital foi “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”. Já na reaplicação, a redação foi sobre “Reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil”.

Queda expressiva

De acordo com balanços divulgados pelo próprio Inep, o número de candidatos que conquistaram a nota máxima na redação entrou em queda ao longo de cada edição do Exame Nacional do Ensino Médio.

2019: 53 notas mil na redação

2018: 55

2017: 53

2016: 77

2015: 104

2014: 250

2013: 481

Isenção da taxa

Além de divulgar as correções da prova de 2021 na página do participante, o Inep abriu ainda o processo para solicitar a isenção da taxa Enem de 2022. Os candidatos poderão fazer o pedido até o dia 15 deste mês.

Segundo nota oficial do exame, têm direito à isenção todos os participantes que:

estão cursando a última série do ensino médio em escolas públicas; estudaram o ensino médio completo em escolas públicas ou sejam bolsistas integrais em escolas particulares — esses candidatos precisam ter a renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1,8 mil por pessoa; sejam membros de família de baixa renda e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programa Sociais do Governo Federal — é necessário informar o Número de Identificação Social;