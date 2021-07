Antes de confirmar reinfecção pelo coronavírus, Doria disse que estava ‘resfriado’

Citado neste domingo, 18, pelo presidente Jair Bolsonaro, que colocou em dúvida a eficácia da CoronaVac, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), segue se recuperando de uma reinfecção pelo novo coronavírus. O tucano, que já havia contraído a covid-19 em agosto de 2020, testou positivo para a doença pela segunda vez. Como Oeste registrou, o anúncio oficial foi feito na quinta-feira 15.

Antes de ter o diagnóstico confirmado, o governador paulista participou de dois eventos que reuniram mais de 50 pessoas no Palácio dos Bandeirantes, sede da administração estadual. Na manhã do próprio dia 15, Doria se reuniu com prefeitos e secretários em uma das salas do palácio. Em seguida, participou de uma reunião sobre o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, que será disputado na capital paulista. Várias pessoas se sentaram próximas umas das outras, sem respeitar o distanciamento social.

Na segunda-feira 12, o governador de São Paulo esteve no Memorial da América Latina para participar de um evento promovido pela Secretaria Estadual de Educação. Cerca de 900 pessoas estiveram no local. Dois dias depois, na quarta-feira 16, durante a entrevista coletiva em que anunciou informações sobre o combate à covid-19 no Estado, Doria estava visivelmente abatido e foi indagado por um repórter sobre seu estado de saúde. O tucano tossiu e assoou o nariz algumas vezes durante a coletiva.

“Obrigado pela preocupação comigo, se é este o seu interesse. Estou ligeiramente resfriado e com coriza”, limitou-se a responder Doria, de forma ríspida. No dia seguinte, veio a confirmação do teste positivo para a covid-19. O governo de São Paulo, em nota, informou que o governador não sabia que estava infectado novamente pelo novo coronavírus quando participou dos eventos ao longo da semana.

Como dito por Jair Bolsonaro nesta manhã, o tucano se vacinou com as duas doses da CoronaVac — a primeira em maio e a segunda em junho deste ano.

