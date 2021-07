Governo de SP deve anunciar nova antecipação do calendário de vacinação

Vacinação de jovens de 12 a 17 anos deve ser antecipada no Estado de São Paulo | Foto: Governo do Estado de São Paulo

Em entrevista coletiva programada para o início da tarde desta quarta-feira, 28, o governo do Estado de São Paulo deve anunciar uma nova antecipação do calendário de vacinação contra a covid-19.

A intenção do governador João Doria (PSDB) agora é concluir a vacinação de todos os adultos do Estado com pelo menos a primeira dose até o fim da primeira quinzena de agosto. Até então, a projeção era a de que os maiores de 18 anos estariam vacinados até o dia 20 de agosto.

Com a mudança, o governo paulista deve iniciar a imunização de adolescentes de 12 a 17 anos já no dia 20 de agosto — e não mais no dia 23, como vinha sendo programado.

Em nota, o governo de São Paulo afirma que “atua com agilidade na logística e distribuição das doses aos municípios para vacinar todos os adultos do Estado o mais breve possível”. “Na sequência, a vacinação dos adolescentes poderá ser iniciada”, diz a gestão estadual.

Na coletiva de hoje, também é possível que sejam anunciadas novas flexibilizações do plano de retomada econômica do Estado, com aumento da capacidade de ocupação e ampliação do horário de funcionamento de bares, restaurantes e do comércio.

