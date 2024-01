CBF X SPFC: valor do ‘passe’ de Dorival gera embate

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o São Paulo Futebol Clube (SPFC) estariam enfrentando um impasse. Isso por causa do valor, a ser pago ao clube, pela ida do técnico Dorival Júnior para ser o novo treinador da seleção brasileira masculina de futebol.

+ Leia mais notícias de Brasil em Oeste

O tricolor paulista anunciou que Dorival deixaria o clube neste mês. O valor exato que a CBF deve pagar ao clube paulista, contudo, gerou desentendimento entre as duas entidades.

NOTA OFICIAL



O São Paulo Futebol Clube comunica a saída do técnico Dorival Júnior, que solicitou o desligamento para assumir o comando da seleção brasileira.



“É a realização de um sonho pessoal, que só foi possível porque tive o reconhecimento do trabalho desenvolvido no São… pic.twitter.com/ySe4XnbgiT — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 7, 2024

Como o seu contrato com o SPFC ainda vigorava, Dorival deveria, conforme acordado, pagar as multas previstas. No entanto, a CBF assumiu o compromisso de pagar o débito. Ela abriu, então, negociações com o clube.

Tentativa de acordo entre o São Paulo e a CBF

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, o clube acredita que a CBF deveria depositar R$ 8,5 milhões em seus cofres. O valor resultaria da seguinte soma:

R$ 4,5 mihões de multa;

R$ 3 mihões de uma espécie de luvas, ou de indenização;

Mais R$ 1 mihão que o tricolor teve de pagar ao Juventude ao convidar seu técnico, Thiago Carpini, para assumir o comando do time.

Conforme disseram à Folha pessoas familiarizadas com as tratativas, a CBF aceitou pagar R$ 5,5 milhões. O montante correspondente, portanto, à multa e ao desembolso do São Paulo.

Leia também: “O Brasil sem Pelé”, artigo de Eugenio Goussinsky publicado na edição 197 da Revista Oeste

No comando da equipe entre abril de 2023 e o começo de janeiro, Dorival Júnior conquistou a Copa do Brasil. Era o único título que o clube ainda não tinha entre todos que disputou.

O técnico conseguiu um porcentual de 54,3% de aproveitamento com o São Paulo. Essa foi a sua segunda passagem pelo tricolor.

Confira os números de Dorival Júnior com o SPFC em 2023

54 jogos

25 vitórias

13 empates

16 derrotas

64 gols marcados

46 gols sofridos

54,3% de aproveitamento

Campeão da Copa do Brasil

Estêvão Júnior é estagiário da Revista Oeste em São Paulo. Sob a supervisão de Bruno Lemes