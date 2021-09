Em Santo André, hospital de campanha está sem pacientes há três dias

Hospital de campanha de Santo André (SP) foi instalado em abril do ano passado | Foto: Reprodução/TV Globo

Mais de 15 mil pacientes foram atendidos desde a abertura, em abril do ano passado

O hospital de campanha montado pela prefeitura de Santo André (SP), na região do ABC paulista, não recebe nenhum paciente internado com covid-19 desde quarta-feira 1º, informa o G1.

Desde sua abertura, em abril do ano passado, o hospital atendeu 15,5 mil pacientes. “Hoje, ver esse hospital vazio desse jeito é muito emocionante para a gente. Tivemos uma ocupação aqui de 98%, quase 500 leitos ocupados”, lembra o superintendente do hospital, Victor Chiavegatto.

De acordo com a prefeitura de Santo André, a instalação deve ser mantida por pelo menos mais 30 dias, principalmente devido à preocupação com o avanço da variante Delta do novo coronavírus.

Santo André decidiu manter as restrições da quarentena até o dia 15 de setembro, mesmo depois da flexibilização anunciada pelo governo do Estado.

