Em São Paulo, suposta granada é deixada em frente ao Consulado da Rússia

Uma falsa granada foi deixada em frente ao Consulado da Rússia, na zona sul de São Paulo, na noite do domingo 22. Segundo as informações de funcionários da representação administrativa russa, uma pessoa passou pela Avenida Lineu de Paula Machado, no Jardim Everest, e deixou o suposto artefato no portão do Consulado.

Policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foram acionados. A divisão de elite da polícia paulista utilizou um robô para identificar o material. Ao final da operação, os agentes avaliaram que se tratava de uma granada falsa. O local chegou a ficar interditado por cerca de três horas, mas foi liberado no começo da madrugada desta segunda-feira.

O Consulado ainda não se manifestou sobre o incidente. As imagens das câmeras de segurança serão utilizadas pela polícia para tentar identificar o responsável pela ameaça.

