Embraer inaugura única fábrica de caças supersônicos da América Latina

Na terça-feira 9, a Embraer e a empresa aeroespacial Saab, da Suécia, inauguraram a linha de montagem do jato Gripen E no Brasil. A fábrica, instalada no município de Gavião Peixoto, em São Paulo, é a primeira de caças supersônicos da América Latina.

A linha de montagem final do Gripen é a única existente fora da Suécia, o que representa a força da parceria entre a Embraer e a Saab. Essa relação é considerada importante para o desenvolvimento da tecnologia aeroespacial brasileira.

A fábrica receberá os equipamentos dos caças produzidos pela Saab em Linköping, na Suécia, e em São Bernardo do Campo, em São Paulo. O avião de combate será produzido com a junção dessas aeroestruturas e contará com a instalação de cablagens (conjunto de cabos condutores de um dispositivo eletrônico), integração de sistemas, trens de pouso, equipamentos táticos, assento ejetável e motor.

Os 15 jatos da Embraer

Uma parte da linha de montagem em Gavião Peixoto | Foto: Divulgação/Embraer

Depois da conclusão da montagem do Gripen, as empresas realizarão testes práticos nas aeronaves. A fábrica da Embraer será responsável pela produção de 15 jatos para a Força Aérea Brasileira, com prazo de entrega a partir de 2025.

“O início das operações da linha de produção do Gripen marca o nosso compromisso com a transferência de tecnologia e de conhecimento para a indústria brasileira” disse o CEO da Saab, Micael Johansson. “O objetivo também é produzir aqui quaisquer pedidos futuros de Gripen para o Brasil, bem como de outros países. Queremos que o Brasil se torne um centro de exportação para a América Latina e, potencialmente, para outras regiões.”

