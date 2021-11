Empresa de ônibus low cost estreia no Brasil com desconto de 99%

Conhecida pela venda de passagens com preços baixos (low cost), a empresa alemã de ônibus FlixBus iniciou oficialmente, no Brasil, as operações na quarta-feira 17. Contudo, as primeiras viagens estão previstas para começar em 1º de dezembro, nas rotas São Paulo-Rio de Janeiro e São Paulo-Belo Horizonte. Os valores divulgados por trecho partem de R$ 19,99.

A empresa está presente em cerca de 2.500 destinos e realiza mais de 400 mil conexões por dia na Europa, atuando em 37 países. Seu objetivo é alcançar número semelhantes no país, tendo a brasileira Buser, que realiza o mesmo tipo de serviço, como principal concorrente no mercado.

Leia também:

-Publicidade-

“Nosso objetivo é anunciar novos parceiros e destinos para viagens em breve. Queremos ter a mesma rede sólida que temos na Europa e Estados Unidos”, afirma Edson Lopes, diretor geral da companhia no Brasil.

O site e aplicativo da Flixbus já estão disponíveis aos consumidores, que poderão comprar as rotas desejadas e demais funcionalidades, como selecionar a poltrona (R$5), viajar sem passageiro ao lado (R$5) e bagagem adicional (R$6,99). Para as primeiras dez mil passagens, a empresa dará 99% de desconto aos clientes que inserirem o voucher “ONDAVERDE9” no ato da compra.